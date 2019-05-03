В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых культур

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В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых культур

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Фото: © Flickr/vasejkina

Главам регионов и руководству Минсельхозпрода РТ поручено разработать способ преодоления последствий.

В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массовой гибели озимых культур. Распоряжение опубликовано на сайте президента Татарстана.

Согласно документу, режим ЧС введён "в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности", которая возникла из-за неблагоприятных погодных условий, повлёкших гибель озимых.

Сейчас режим ЧС действует в 43 муниципальных районах Татарстана. Главам районов и руководству Минсельхозпрода РТ необходимо разработать способ преодоления последствий ЧС за пять дней.

В Татарстане уже погибло на площади свыше 120 тысяч га (из 500 тысяч га) озимых культур, ущерб оценивается примерно в 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось о значительных успехах сельского хозяйства в Крыму.

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