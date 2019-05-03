Международная группа полицейских накрыла владельцев крупного рынка из Даркнета

Администраторы нелегальной торговой площадки получали комиссию от двух до шести процентов от каждой сделки.

Команда следователей из США, Германии и Нидерландов объявила сегодня об аресте организаторов второй по величине нелегальной торговой площадки в Даркнете — Уолл-стрит Маркет. Там в закрытом сегменте Интернета можно было приобрести похищенные данные, поддельные документы и запрещённые препараты, сообщает Deutsche Welle.

У трёх немцев, чей возраст от 22 до 31 года, и одного гражданина Бразилии обнаружили серверное оборудование, более 550 тысяч евро наличными (около 40 миллионов рублей), суммы на кошельках криптовалют Bitcoin и Monero, а также оружие.

Расследование, которое параллельно вело ФБР, позволило арестовать двух крупных поставщиков наркотиков, работающих через Wall Street Market.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Франкфурта Георг Унгефук рассказал, что на платформе было продано около 63 000 товаров. Имелось более 1 миллиона учётных записей покупателей и 5400 аккаунтов продавцов. Следователи добавляют, что на "рынке" нельзя было выставлять на продажу оружие или записи с жестоким обращением с детьми.

В марте Лайф сообщал, что предполагаемый убийца следователя МВД Евгении Шишкиной получил заказ в "Даркнете".