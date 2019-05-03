Участники Евровидения подверглись атаке в соцсетях

Фиктивные твиттер-аккаунты требуют, чтобы исполнители отказались от поездки в Тель-Авив.

Министерство по стратегическим вопросам Израиля заявило, что на участников песенного конкурса "Евровидение" оказывают давление 233 фиктивных аккаунта в "Твиттере", зарегистрированных в Секторе Газа, Египте и Индонезии. Об этом сообщает израильский портал "Маарив".

Боты многочисленными сообщениями убеждают исполнителей не ехать в Израиль. Среди "жертв" хакерской атаки оказались американская певица Мадонна, представитель Италии Алессандро Махмуд, исполнительница из Ирландии Сара Мактернан и француз Билаль Хасани.

Уточняется, что за интернет-атаками против Евровидения может стоять организация PACBI "Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля". Утверждается, что в подготовке этой кампании участвовал и представитель организации "Хамас" Басэм Наим, который активно занимается антиизраильской агитацией.

Представители Европейского вещательного союза (EBU) заявили, что следят за развитием ситуации в Израиле, чтобы обеспечить безопасность участников, но не имеют конкретного плана для дальнейших действий.

Ранее Сердючка назвала "дебилизмом" отношение к Евровидению как к битве за победу.