Трамп заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ситуацию в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия не намерена вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, а хочет лишь позитивного разрешения конфликта.
Такое заявление он сделал после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным во время встречи с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.
Трамп добавил, что глава России "вовсе не стремится вмешиваться в ситуацию в Венесуэле".
— Он хочет лишь того, чтобы произошло что-то позитивное в Венесуэле. И я думаю точно так же, — добавил Трамп.
Лидер США также высказал готовность оказать гуманитарную помощь в ближайшее время, поскольку сейчас доступ к питьевой воде и продовольствию весьма ограничен.
— Думаю, что у меня был очень позитивный разговор с президентом Путиным по поводу Венесуэлы, — подчеркнул он.
Своими впечатлениями от разговора с Владимиром Путиным Трамп ранее поделился в социальных сетях, назвав их общение "продуктивным".
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