Трамп заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ситуацию в Венесуэле

Как считает лидер США, Владимир Путин, как и он сам, хочет, чтобы произошло "что-то позитивное".

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия не намерена вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, а хочет лишь позитивного разрешения конфликта.

Такое заявление он сделал после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным во время встречи с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Трамп добавил, что глава России "вовсе не стремится вмешиваться в ситуацию в Венесуэле".

— Он хочет лишь того, чтобы произошло что-то позитивное в Венесуэле. И я думаю точно так же, — добавил Трамп.

Лидер США также высказал готовность оказать гуманитарную помощь в ближайшее время, поскольку сейчас доступ к питьевой воде и продовольствию весьма ограничен.

— Думаю, что у меня был очень позитивный разговор с президентом Путиным по поводу Венесуэлы, — подчеркнул он.

Своими впечатлениями от разговора с Владимиром Путиным Трамп ранее поделился в социальных сетях, назвав их общение "продуктивным".