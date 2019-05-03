В Роспотребнадзоре предупредили о случаях заражения чумой в Монголии

Российские власти проводят необходимые процедуры для профилактики инфекции рядом с границей монгольского государства.

В Роспотребнадзоре предупредили о случаях чумы в провинции Баян-Улгий, запад Монголии. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

— По данным Министерства здравоохранения Монголии, в районе западной монгольской провинции Баян-Улгий, находящейся на территории природного очага чумы, зарегистрированы два случая чумы с летальным исходом. По имеющейся информации, случаи связаны с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка, который является основным резервуаром возбудителя на территории природного очага, — сообщает пресс-служба ведомства.

Местными органами здравоохранения принимаются необходимые меры, объявлен карантин, отмечают специалисты.

Сейчас Роспотребнадзором проводятся необходимые процедуры для профилактики инфекции в пригородном очаге рядом с границей. Более того, принимаются дополнительные меры при участии противочумной системы Роспотребнадзора. Усилен санитарно-карантинный контроль на государственной границе.

Ранее сообщалось о ввозе на территорию России из Монголии колбасы, заражённой африканской чумой свиней.