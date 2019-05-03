Косачёв прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

По словам сенатора, долгое время сдерживающим фактором в отношениях двух стран были "внутриамериканские разборки", но они утратили свою актуальность.

Основной сдерживающий фактор в развитии двусторонних отношений России и США теряет свою актуальность. Такое мнение высказал председатель ККомитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, комментируя прошедшие телефонные переговоры лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

— Можно только приветствовать и сам факт разговора, первого за достаточно длительное время, и его продолжительность, и набор обсуждённых тем, — заявил РИА "Новости" российский сенатор.

Косачёв также добавил, что инициатива телефонного разговора от Белого дома свидетельствует, что тем самым сдерживающим фактором в двусторонних отношениях значительное время были "внутриамериканские разборки", которые после доклада Мюллера утратили свою актуальность.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин разговаривали по телефону полтора часа. Оба лидера остались довольны общением. В частности, глава США заявил о продуктивности беседы.