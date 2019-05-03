Мадуро отправил в отставку главу полиции Венесуэлы

Увольнения в Правительстве Венесуэлы начались после серии протестов оппозиции и попыток совершить государственный переворот.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро уволил с поста руководителя полиции страны Карлоса Переса Ампуэда и сразу назначил на этот пост нового руководителя. Им стал генерал Элио Эстраду. Об этом сообщил 3 марта глава МВД Нестор Ревероль.

— По поручению нашего президента Николаса Мадуро и во исполнение конституции и законов республики бригадный генерал Элио Эстрада назначается новым главнокомандующим Боливарианской национальной полиции, — написал он в своём twitter-аккаунте.

Ранее Мадуро также назначил Густаво Гонсалеса Лопеса на пост генерального директора национальной разведки Венесуэлы (SEBIN). Это было первое заявление лидера страны после серии волнений 30 апреля и 1 мая.

Напомним, сейчас в Венесуэле проходит очередная волна протестов. 30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо начал завершающую фазу операции "Свобода", целью которой является свержение правительства.