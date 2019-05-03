Трамп рассказал о реакции Путина на доклад Мюллера о выборах в США в 2016 году

Американский президент также сообщил журналистам, что не обсуждал с российским лидером "невмешательство РФ" в американские выборы в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали своего разговора с президентом России Владимиром Путиным и рассказал журналистам об обсуждении доклада спецпрокурора Мюллера о якобы "российском вмешательстве" в американские президентские выборы 2016 года.

— Мы обсуждали это (доклад. — Прим. Лайфа). Он сказал что-то вроде гора родила мышь. Он так сказал, потому что он знал, что не было никакого сговора, что бы там ни говорили, — заявил Трамп.

Американский лидер также отметил, что в ходе первого за несколько месяцев телефонного разговора с Владимиром Путиным не обсуждал тему "невмешательства России" в грядущие президентские выборы в США в 2020 году. Хотя о такой якобы существующей угрозе Трампа предупреждают не только политические противники, но и члены его собственной администрации.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал продуктивными состоявшиеся переговоры с Владимиром Путиным, среди прочего он также заявил, что его страна намерена "много торговать" с Россией в будущем.