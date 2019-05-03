В Саратове задержан второй подозреваемый в осквернении мемориала ВОВ

Саратовские полицейские задержали второго местного жителя, подозреваемого в осквернении памятника танкистам Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД РФ по Саратовской области.

— Сотрудники УМВД России по Саратову задержали ещё одного местного жителя, подозреваемого в порче внешнего вида памятника танкистам. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение, — приводит слова представителя пресс-службы РИА "Новости".

По информации правоохранителей, в ночь на 30 апреля неизвестные покрыли монумент "Танк Т-34/85 Мать — Родина", установленный на улице Танкистов, красной краской и оставили не нём записку: "Прошу перекрасить Т-34 в достойный цвет".

Как сообщал Лайф, позже был задержан 25-летний местный житель, который заявил, что таким образом хотел отомстить городским службам, которые "неуважительно" покрасили монумент зелёной краской для заборов.