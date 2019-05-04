Три палестинца погибли в столкновениях с израильской армией в секторе Газа

По предварительной информации, в результате стычек ещё около 50 человек получили ранения.

В результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа погибли три палестинца, ещё 50 человек получили ранения, рассказал пресс-представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра РИА "Новости".

— Один палестинец погиб, 50 палестинцев получили ранения от огня израильских военнослужащих в столкновениях на восточных границах анклава, среди них 10 детей и две женщины, — рассказал пресс-представитель, уточнив, что ранее стало известно о двух погибших в центральной части анклава.

Тысячи жителей сектора Газа продолжают регулярные выступления "Великого марша возвращения", из которых наибольшая активность выпадает на пятницу и перерастает в массовые столкновения с израильтянами.

За 13 месяцев акций "марша возвращения" погибло по меньшей мере 273 палестинца, более 17 тысяч получили ранения. Однако ранее благодаря вмешательству Египта и ООН стороны конфликта договорились об ослаблении блокады территории.