Парусник "Седов" вышел из Калининграда в Гамбург

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Парусник "Седов" вышел из Калининграда в Гамбург

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Фото: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

В Германии судно совместно с другим российским кораблём примет участие в одном из крупнейших морских праздников Европы.

Крупнейшее в мире учебное парусное судно барк "Седов" вышло из порта Калининграда по направлению в немецкий Гамбург. Об этом сообщает пресс-служба Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, в чьём ведении находится судно.

Барк "Седов" начал второй рейс навигации 2019 года. Парусник вышел из Калининградского морского рыбного порта. После прохождения Калининградского морского канала судно возьмёт курс на Гамбург (Германия)",приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Ирины Образцовой.

Она уточнила, что на борту корабля находится 112 курсантов отечественных морских учебных заведений. В Гамбурге "Седов" встретится ещё с одним российским учебным парусником — "Крузенштерн", чтобы принять участие в ежегодном праздновании "дня рождения" городского порта.

Событие, которому посвящён праздник, произошло ещё в XII веке, однако история его празднования началась лишь в 1977 году и с тех пор "день рождения порта" превратился в один из крупнейших морских праздников в Европе. В этом году он пройдёт с 10 по 12 мая.

После этого российские парусники вместе зайдут в порты Руан и Бордо во Франции, а затем в германский Варнемюнде. Рейд завершится 7 июля.

Отметим, барк был спущен на воду в 1921 году на верфи в Киле, Германия. По итогам Второй мировой войны передан СССР в счёт репараций и переименован в "Седов". Корабль занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное учебное парусное судно из сохранившихся до наших дней, а также является обладателем официального рекорда скорости для судов своего класса — 18,32 узла.

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