Парусник "Седов" вышел из Калининграда в Гамбург

В Германии судно совместно с другим российским кораблём примет участие в одном из крупнейших морских праздников Европы.

Крупнейшее в мире учебное парусное судно барк "Седов" вышло из порта Калининграда по направлению в немецкий Гамбург. Об этом сообщает пресс-служба Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, в чьём ведении находится судно.

— Барк "Седов" начал второй рейс навигации 2019 года. Парусник вышел из Калининградского морского рыбного порта. После прохождения Калининградского морского канала судно возьмёт курс на Гамбург (Германия)", — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Ирины Образцовой.

Она уточнила, что на борту корабля находится 112 курсантов отечественных морских учебных заведений. В Гамбурге "Седов" встретится ещё с одним российским учебным парусником — "Крузенштерн", чтобы принять участие в ежегодном праздновании "дня рождения" городского порта.

Событие, которому посвящён праздник, произошло ещё в XII веке, однако история его празднования началась лишь в 1977 году и с тех пор "день рождения порта" превратился в один из крупнейших морских праздников в Европе. В этом году он пройдёт с 10 по 12 мая.

После этого российские парусники вместе зайдут в порты Руан и Бордо во Франции, а затем в германский Варнемюнде. Рейд завершится 7 июля.

Отметим, барк был спущен на воду в 1921 году на верфи в Киле, Германия. По итогам Второй мировой войны передан СССР в счёт репараций и переименован в "Седов". Корабль занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное учебное парусное судно из сохранившихся до наших дней, а также является обладателем официального рекорда скорости для судов своего класса — 18,32 узла.