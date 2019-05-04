В Великобритании экоактивисты приковали себя к ограде здания парламента

Протестующие требовали "рассказать правду" о климатических изменениях на планете.

Сторонники организации Extinction Rebellion, выступающей за защиту окружающей среды, в знак протеста приковали себя к ограде здания Парламента Великобритании. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Уточняется, что всего в акции протеста принимали участие 10 активистов в возрасте от 16 до 20 лет. Они надели себе на шеи велосипедные замки, продели их между прутьев ограды парламента и развернули транспарант "Наше будущее — заложник ваших решений", выкрикивая при этом разнообразные лозунги против экологического загрязнения планеты.

Это уже вторая акция зелёных, направленная на административные здания Лондона, за неделю, в минувшую пятницу независимые кандидаты от страны в Европарламент приклеивали себя к зданию городской администрации, заявляя о поддержке движения Extinction Rebellion.

Требований к британскому правительству у протестующих было три: рассказать правду о климатических изменениях на планете, учредить организацию по надзору за этими изменениями, а также предпринять максимум усилий для достижения нулевого количества выбросов в атмосферу к 2025 году.