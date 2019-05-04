В историческом здании "Известий" в Москве произошёл пожар

В центре Москвы в историческом здании газеты "Известия" на Тверской улице произошёл пожар. Как сообщили в МЧС, из задымлённых помещений были спасены два человека. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
— По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на третьем этаже в административном здании имеется задымление. В 00:05 пожар был ликвидирован, в ходе тушения спасены два человека, — сообщили РИА "Новости" в столичном главке МЧС.
Как уточнили в ведомстве, одному из спасённых потребовалась помощь медиков.
Причины возгорания устанавливаются.
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