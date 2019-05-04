В Японии успешно запустили в космос первую частную ракету

Она вылетела в открытый космос, достигнув высоты 100 километров, после чего полетела обратно и упала в океан.

Первую японскую ракету частной разработки MOMO успешно запустили на орбиту Земли с космодрома близ города Тайки на Хоккайдо. Это стало третьей попыткой запуска ракеты MOMO. В 2018 году две другие завершились неудачей. На этот раз ракета вылетела в открытый космос, достигнув высоты 100 километров. Затем, как и планировалось, упала в океан недалеко от Хоккайдо.

Длина ракеты составляет 10 метров, её диаметр — 50 сантиметров. По некоторым оценкам, цена проекта — не более 50 миллионов иен ($445 тысяч).

Компания Interstellar Technologies, занимающаяся разработкой ракет, намерена создать производство для коммерческих целей после 2020 года для запуска на орбиту сверхмалых спутников.

Ранее испытания первой частной ракеты отложились из-за технической неполадки. Проблему нашли в клапане подачи жидкого водорода, который является топливом для аппарата.