В Великобритании открыли вакансию посетителя спа-салонов

Индустрия красоты Великобритании в поисках уникального специалиста: для оценки качества работы спа-салонов требуется человек, готовый пожертвовать своим телом для проведения "контрольных закупок". О работе мечты сообщает The Sun.

Одной из основных обязанностей будущего спа-критика является "баловать себя, проверяя гидромассажные ванны в самых роскошных спа-центрах Великобритании", вместе с тем давая оценку качеству работы персонала, поваров и всего остального.

Работа не круглогодичная и пока состоит всего из четырёх рабочих дней в июле или августе — по договорённости, в которые соискателю придётся посетить по одному заведению. Сотруднику предоставляется VIP-пропуск, который гарантирует одну бесплатную процедуру и неограниченное время пребывания в каждом из мест. Вместе с этим за счёт фирмы предоставляется полный обед, а также по два бесплатных бокала шампанского в каждом из мест. Чай и кофе доступны без ограничений.

За каждое посещение сотруднику будет заплачено по 125 фунтов стерлингов. Для того чтобы побороться за чудо-вакансию, необходимо иметь в своих профилях в социальных сетях подтверждённый фотографиями опыт посещения спа-салонов, а также опубликовать новое фото, под которым указать организатора акции и поставить тематические хештеги.