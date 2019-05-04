В США одобрили поставку вооружений в ОАЭ и Бахрейн на сумму свыше $5 млрд

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В США одобрили поставку вооружений в ОАЭ и Бахрейн на сумму свыше $5 млрд

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Фото: © flickr.com / Official U.S. Navy Page  

Госдепартамент США предварительно одобрил продажу ракетного вооружения Бахрейну и ОАЭ на сумму более пяти миллиардов долларов. Об этом говорится в уведомлении Пентагона, направленном в Конгресс США, который теперь должен утвердить сделку.

Отмечается, что речь идёт о трёх контрактах. По первому из них, Бахрейн получил разрешение на покупку 36 зенитных комплексов Patriot и 60 его противоракетных модификаций PAC-3, а также сопутствующего оборудования.

По второму контракту, островное государство может закупить дополнительные вооружения для своих истребителей F-16. Общая сумма контракта по двум позициям составляет $2,478 миллиарда. Согласно же третьему документу, ОАЭ получает разрешение закупить 452 противоракетных комплекса на сумму $2,728 миллиарда.

Отмечается, что теперь у конгресса есть 30 дней на изучение предложенных контрактов и их возможное блокирование.

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