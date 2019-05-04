Количество жертв лихорадки Эбола в ДР Конго возросло до 1008 человек

Более тысячи человек погибло из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) с 2018 года. Такие данные приводит Министерство здравоохранения страны.

— Ситуация на пятницу, 3 мая 2019 года: всего 1529 случаев, 1463 подтверждённых и 66 возможных, 1008 скончавшихся и 422 вылеченных, — сказано в сообщении.

По мнению Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, из-за недоверия к местным медикам люди не спешат обращаться за лечением, что и приводит к множеству летальных исходов.

Вирус зародился на западе Африки в 2015 году и в основном коснулся Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии. В мае 2018 года Роспотребнадзор сообщил о повторной вспышке лихорадки.