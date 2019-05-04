Посол США в Германии возмутился мягкостью политики Европы по отношению к России

Помимо этого американский дипломат остался недоволен строительством газопровода "Северный поток — 2".

Европейская политика по отношению к России является "немыслимой" и слишком мягкой. Об этом заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.

В своей речи дипломат в очередной раз огласил уже звучавшие ранее обвинения Запада в адрес России и заявил, что несколько десятилетий назад Европа была бы менее нерешительной в общении с РФ.

— Звучало бы абсурдно, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолёт, манипулировать выборами и применить химическое оружие, это просто немыслимо! Сегодня мы знаем, что именно так всё и было, — сказал он.

В ходе своего выступления Гренелл также раскритиковал строительство газопровода "Северный поток — 2", который якобы представляет угрозу для Европы, и напомнил о "повышенном санкционном риске" для немецких компаний, участвующих в реализации этого проекта.

Примечательно, что Гренелл склонен периодически делать громкие заявления, так, за одно из них немецкие политики требовали выгнать его из страны.