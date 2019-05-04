Эксперт назвал угрозы США Ирану возможным поводом для военного конфликта

По мнению американского профессора, сейчас Вашингтон старается спровоцировать Тегеран на выход из ядерной сделки.

Новые требования США и угрозы ужесточения антииранских санкций могут привести к выходу Тегерана из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и стать поводом для военного конфликта, рассказал РИА "Новости" профессор Джорджтаунского университета Трита Парси.

— Администрация Трампа, похоже, намерена спровоцировать Иран на выход из ядерной сделки. Они делают всё, что могут, чтобы лишить Иран выгод от сделки, — сказал Парси.

Он также добавил, что сейчас США стараются помешать Ирану остаться в сделке.

— Как только Иран покинет сделку, вероятно, Джон Болтон устроит эскалацию в направлении военного конфликта, — отметил эксперт.

Ранее Государственный департамент США объявил о намерении ужесточить санкции в отношении Ирана в случае дополнительного строительства на территории АЭС в Бушере и вывоза обогащённого урана в обмен на урановую руду.