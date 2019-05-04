Эксперт назвал угрозы США Ирану возможным поводом для военного конфликта

Читайте также

Эксперт назвал угрозы США Ирану возможным поводом для военного конфликта

3

Фото: © Flickr / Blondinrikard Fröberg

По мнению американского профессора, сейчас Вашингтон старается спровоцировать Тегеран на выход из ядерной сделки.

Новые требования США и угрозы ужесточения антииранских санкций могут привести к выходу Тегерана из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и стать поводом для военного конфликта, рассказал РИА "Новости" профессор Джорджтаунского университета Трита Парси.

Администрация Трампа, похоже, намерена спровоцировать Иран на выход из ядерной сделки. Они делают всё, что могут, чтобы лишить Иран выгод от сделки, — сказал Парси.

Он также добавил, что сейчас США стараются помешать Ирану остаться в сделке.

Как только Иран покинет сделку, вероятно, Джон Болтон устроит эскалацию в направлении военного конфликта, — отметил эксперт.

Ранее Государственный департамент США объявил о намерении ужесточить санкции в отношении Ирана в случае дополнительного строительства на территории АЭС в Бушере и вывоза обогащённого урана в обмен на урановую руду.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×