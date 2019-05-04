Украинские военные водрузили флаг Третьего рейха над своими позициями в Донбассе

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Украинские военные водрузили флаг Третьего рейха над своими позициями в Донбассе

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Украинские военнослужащие из батальона "Азов" водрузили над своими позициями в Донбассе флаг гитлеровской армии. Об этом сообщил военный корреспондент Министерства обороны ДНР Дмитрий Астрахань.

На позициях вблизи населённого пункта Марьинка на усиление 24-й бригаде был переброшен нацистский полк "Азов". В первые же дни своего пребывания там нацисты отметились, вывесив на всеобщее обозрение флаг вермахта — армии нацистской Германии, — сказал он.

Он отметил, что действия военнослужащих в очередной раз разошлись с заявлениями официальных представителей Киева о поддерживаемых на Украине "европейских ценностях и демократии". Также он сообщил об обстрелах со стороны украинских силовиков и совершаемых ими военных преступлениях против мирного населения.

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