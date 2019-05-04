Консерваторы потеряли более тысячи мест на региональных выборах в Великобритании

Поражение правящей британской партии на местных выборах стало самым существенным с 1995 года.

Две главные партии Великобритании: правящая Консервативная и оппозиционная Лейбористская — потерпели поражение на выборах в местные органы власти.

Консерваторы потеряли свыше 1300 мандатов, что соответствует потере власти в 49 местных советах. Отметим, в настоящее время под контролем правящей партии находится 93 совета из 248.

Лейбористы лишились управления в шести советах, потеряв более 80 мест. После выборов они контролируют лишь 60 местных органов власти.

Как отмечают аналитики телеканала Sky News, итоги голосования показывают разочарование жителей Великобритании в политике партии. В частности, в том, что до сих пор не найден выход из тупика по Brexit (выходу Британии из состава Евросоюза. — Прим. Лайфа).

Всего под контролем малых партий оказалось 77 советов, 43 из которых они "отвоевали" у крупных.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее сообщала, что в настоящий момент Консервативная партия переживает трудные времена, о чём свидетельствуют результаты выборов. Так, парламентарии намеревались вынести новый вотум недоверия Мэй.