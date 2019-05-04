В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Основной золотой запас прибалтийской республики был давно выведен на хранение в иностранные банки.

Золотой запас Эстонии составляет 256 килограммов, из которых лишь 11 килограммов в виде одного-единственного слитка хранятся в Центробанке страны. Такие данные привёл руководитель отдела финансовых рынков Банка Эстонии Фабио Филипоцци.

Как сообщает сайт Sputnik Эстония, золотой запас республики был давно вывезен за рубеж в иностранные банки "в целях безопасности". Единственный располагаемый слиток власти страны также хотели бы сдать на хранение вместе с остальным золотом, но чистота металла оказалась недостаточной для реализации слитка на финансовых рынках. Как отмечает агентство, фактически слиток представляет собой "музейный экспонат". Тем не менее его стоимость оценивается примерно в полмиллиона евро.

Согласно информации портала Trading Economics, Эстония занимает предпоследнее место по золотому запасу среди европейских стран. Меньше всего золота только у Мальты — 90 килограммов. В то же время у других прибалтийских республик запасов драгметалла значительно больше. У Латвии — 6,6 тонны золота. У Литвы — 5,8 тонны.

Фабио Филипоцци объяснил скромность золотого запаса Эстонии тем, что после выхода страны из состава СССР эстонские власти продали часть драгоценного металла для инвестирования в другие ликвидные финансовые инструменты — облигации и акции.

Как сообщал Лайф, ранее издание Bloomberg, ссылаясь на данные Всемирного совета по золоту (WGC), назвало Россию крупнейшим покупателем золота в 2019 году. А золотовалютные резервы России достигли максимального за пять лет значения.