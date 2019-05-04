Власти Нидерландов экстрадировали в США украинского хакера

Американские правоохранители обвиняют мужчину в распространении вредоносного ПО, которое предоставляло доступ к заражённым компьютерам.

31-летний гражданин Украины Алексей Иванов экстрадирован из Нидерландов в США, где ему предъявлены обвинения в преступлениях в киберпространстве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского Минюста.

— Алексею Петровичу Иванову предъявлено обвинение по факту сговора с целью мошенничества, — говорится в сообщении.

Американские правоохранители полагают, что Иванов и его сообщники причастны к распространению вредоносной рекламы, в которой содержались программы, обеспечивающие удалённый доступ к заражённым компьютерам. После этого он якобы продавал этот "доступ" заинтересованным людям.

Отмечается, что, на первый взгляд, деятельность хакеров выглядела вполне законной: они открывали доменные имена, оформляли сайты и заказывали рекламу для этих сайтов через вполне легальные рекламные компании. Правда, для этого использовались поддельные удостоверения личности, а на самих сайтах пользователей ждали только вредоносные программы.

Первые две "рекламные кампании" Иванов и сообщники провели ещё в 2014 году, по подсчётам американского Минюста, только они собрали более 17 миллионов просмотров за первые несколько дней, а суммарно за годы деятельности общее количество контактов пользователей с "вредоносной рекламой" превысило сотню миллионов.

Украинец предстанет перед судом в Ньюарке в штате Нью-Джерси без права освобождения под залог. Отмечается, что в Министерстве юстиции США полагают, что именно этот суд вправе рассматривать дело хакера, ведь там от его действий пострадало не менее ста компьютеров.