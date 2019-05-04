Мария Бутина надеется выйти на свободу до конца ноября

Суд приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы, однако она может выйти досрочно за хорошее поведение.

Приговорённая к 18 месяцам тюрьмы в США россиянка Мария Бутина надеется выйти на свободу к 23 ноября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на священника Виктора Потапова, посещающего россиянку в тюрьме.

— Конечно, Мария надеялась, что она будет отпущена к настоящему моменту. Сейчас она надеется, что к 23 ноября она наконец-то станет свободной женщиной, — сказал он.

Священник добавил, что срок Бутиной заканчивается в конце года, однако за хорошее поведение её могут выпустить раньше. По словам Потапова, она огорчена приговором, но остаётся в хорошем настроении.

— Она очень хороший пример для всех нас, — добавил он.

Потапов отметил, что в такой ситуации большинство людей впало бы в депрессию, однако "её вера помогает ей быть в порядке".

— Даже несмотря на то, что она была дискредитирована судом этой страны, Мария всё ещё полагает, что очень важно, чтобы обе наши страны были друзьями, — сказал он.

Как предположил собеседник агентства, вероятнее всего, Бутину отправят в Алабаму или Западную Виргинию. Там федеральные тюрьмы имеют низкий уровень безопасности, добавил он.

Напомним, американский суд приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за "сговор с целью незаконной работы на Правительство России".