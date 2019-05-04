КНДР осуществила новые пуски ракет малой дальности

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КНДР осуществила новые пуски ракет малой дальности

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Флаг КНДР. Фото: © flickr/stephan

Северная Корея произвела испытательный запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

Северная Корея выпустила ракету из своего города Вонсан на восточном побережье в восточном направлении в 9:06 (3:06 мск), — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти США и Южной Кореи в настоящее время анализируют имеющиеся данные о произошедшем запуске.

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