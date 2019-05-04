Шеф-редактор "Союзмультфильма" оценил идею создать продолжение "Ну, погоди!"

По словам представителя студии, образ Волка должен отвечать современным реалиям, однако сложно определить, какой социальный тип он сможет воплощать.

Шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков выразил сомнения в успехе продолжения мультсериала "Ну, погоди!" в интервью с РИА "Новости". Вопросы о продолжении культовых советских мультфильмов возникают постоянно, рассказывает Капков, однако сам он не поддерживает эти идеи.

— Я считаю, что нужно создавать новых героев, идти вперёд, потому что творческим людям свойственно выдумывать. В то же время есть персонажи, с которыми можно поработать и в сегодняшнем дне, — рассказал он.

По словам Капкова, для этого необязательно "погружать их в современные реалии", но работать над такими вещами надо с осторожностью. В пример он привёл медвежонка Умку, который может существовать вне современности.

— А если мы говорим о Волке и Зайце — тут у меня много сомнений. Волк был очень ярким социальным типом своего времени: стиляга, тунеядец — всё то, с чем боролись в 1960-х — 1970-х. Но кем он может быть сегодня: гопником, олигархом, чиновником, хипстером? Один неверный шаг — и провал, — отметил он.

Капков также рассказал, что мультсериал "Ну, погоди!" стал первым в СССР анимационным рисованным циклом. В этом году у картины юбилей: ей исполняется 50 лет.