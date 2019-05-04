В NASA рассказали о планах по выходу астронавтов в открытый космос

До конца текущего года американские астронавты планируют выполнить ещё десять выходов в открытый космос. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник в ракетостроительной отрасли.

По информации журналистов, во время ближайшей "прогулки по космосу" астронавты подготовят второй порт станции для приёма американских пилотируемых кораблей. Затем уже осенью будет совершено шесть выходов для замены аккумуляторных батарей на американском сегменте МКС. Ближе к концу года планируется ещё несколько выходов для ремонта охлаждающей системы спектрометра AMS-02.

Отмечается, что в ходе текущей, 59-й, миссии NASA на МКС астронавтами уже было совершено три выхода в открытый космос: два — в марте, один — в апреле.

Ранее Лайф рассказывал, что глава NASA призвал людей готовиться к столкновению с астероидами.