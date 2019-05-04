Новый император Японии впервые обратился к нации с речью

Вместе с ним поприветствовать собравшихся вышли также 13 членов императорской семьи.

Новый император Японии Нарухито, впервые со дня интронизации появился на публике и обратился к народу с короткой речью со специально оборудованного балкона своего дворца. Прямую трансляцию его выступления вела телекомпания NHK.

— Я очень рад и глубоко благодарен вам за поздравления со вступлением на престол. Я молюсь, чтобы вы были здоровы и счастливы и за то, что наша страна, вместе с другими странами, продолжала стремиться к миру и достигла ещё большего процветания, — сказал он.

Сообщается, что вокруг дворца с самого утра были усилены меры безопасности. Поприветствовать нового императора собрались тысячи японцев. Ожидается, что в течение дня Нарухито выйдет к народу шесть раз.

Вместе с ним за бронированным стеклом императорского балкона появились также 13 совершеннолетних членов императорской семьи, среди которых был и младший брат монарха принц Акисино — следующий в очереди на престол, а также дядя императора, 83-летний принц Хитати.

Напомним, церемония восшествия нового императора Японии Нарухито состоялась 1 мая. Его отец, 85-летний Акихито решил передать ему престол и отойти от дел в связи с преклонным возрастом. Он стал первым японским правителем за последние 200 лет, добровольно сложившим свои полномочия.