CNN: В Пентагоне опровергли запуск ракет Пхеньяном

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CNN: В Пентагоне опровергли запуск ракет Пхеньяном

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 Фото: © flickr/skeeze

Военнослужащие США не зафиксировали запуск ракет малой дальности Пхеньяном. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в американском военном ведомстве.

По информации телеканала, южнокорейские и американские военные в настоящее время анализируют находящиеся в их распоряжении данные.

Журналисты телеканалов ABC и CNN сообщили в "Твиттере", что лидер США Дональд Трамп уже проинформирован о запуске. Об этом ему сообщил помощник по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея произвела испытательный запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря.

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