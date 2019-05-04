CNN: В Пентагоне опровергли запуск ракет Пхеньяном

Военнослужащие США не зафиксировали запуск ракет малой дальности Пхеньяном. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в американском военном ведомстве.
По информации телеканала, южнокорейские и американские военные в настоящее время анализируют находящиеся в их распоряжении данные.
Журналисты телеканалов ABC и CNN сообщили в "Твиттере", что лидер США Дональд Трамп уже проинформирован о запуске. Об этом ему сообщил помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Ранее агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея произвела испытательный запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря.
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