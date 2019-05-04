Военные моряки РФ и КНР отработали совместную досмотровую операцию

В ходе манёвров было отрепетировано десантирование на корабль с воздуха и конвоирование судов-нарушителей.

Российские военные моряки совместно с китайскими коллегами отработали схему совместных действий по досмотру судов-нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

— В акватории Жёлтого моря военнослужащие ВМФ России и ВМС НОАК отработали эпизод совместной операции по задержанию судна-нарушителя в рамках российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие — 2019", — говорится в сообщении.

Согласно легенде учений, большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эсминец "Чанчунь" обнаружили неопознанное судно-нарушитель, в роли которого выступил танкер "Иркут".

В операции принимали участие четыре группы военных по 12 человек — по две от России и Китая. Часть бойцов была доставлена на танкер корабельными вертолётами, другая — быстроходными лодками. С вертолёта военным оказывали поддержку снайперские пары.

После этого было отработано конвоирование условных судов-нарушителей до места стоянки.