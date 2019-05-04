Пассажирский самолёт рухнул в реку в США

По предварительной информации, на борту авиалайнера находилось 136 пассажиров и 7 членов экипажа.

Пассажирский самолёт Boeing 737 рухнул в реку в штате Флорида. По предварительным данным, инцидент произошёл во время приземления.

— Коммерческий самолёт упал в реку. Меня проинформировали в пожарной охране, они находятся на месте, — сообщил в "Твиттере" мэр города Джэксонвилл во Флориде Ленни Керри.

По словам Керри, все 136 пассажиров и 7 членов экипажа, находившихся на борту, не пострадали и уже спасены.

На месте происшествия работают все экстренные службы города.