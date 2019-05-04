Синоптики рассказали о погоде на День Победы в регионах России

Теплее всего будет на Урале — до 28 градусов тепла, а в Карелии ожидаются заморозки.

В мае россиян ждёт нестабильная погода, в особенности на севере, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В настоящее время Москву настиг атлантический циклон, принёсший в столицу облака и осадки, но в то же время и потепление. Ночью температура не будет опускаться ниже 5–7 градусов тепла. В выходные будет облачно с прояснениями, может быть небольшой дождь. В субботу днём обещают +18...+20 градусов, в воскресенье +20...+22.

В начале следующей недели возможны небольшие дожди и переменная облачность при температуре +19...+24 градуса. Во вторник, 7 мая, потеплеет до +26, а на следующий день похолодает на несколько градусов. В День Победы синоптики обещают тепло и, возможно, кратковременные дожди.

— Сейчас дожди не помешают, так как апрель был с дефицитом осадков — выпало всего 20 процентов от месячной нормы. И он вошёл в десятку самых сухих апрелей за 140 лет метеорологических наблюдений, — поясняет эксперт.

В Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Архангельской, Вологодской областях обещают снег и дождь, а затем небольшое потепление. В Санкт-Петербурге в начале недели будет не выше +13, а 9 Мая может потеплеть на пару градусов. В Новгородской области +18 градусов днём. Однако в Архангельской области обещают прохладу — не выше +10, 9 Мая — до +14 градусов с возможностью кратковременных дождей.

В Карелии обещают дожди со снегом и сильный ветер. В Калининградской области прогнозируются заморозки до –1 градуса.

Юг России тоже не может похвастаться жарой: синоптики сообщают о +17...+22 градусах тепла. Только местами в предгорьях Северного Кавказа будет +28. В Ставропольском крае 4 мая сильный дождь, гроза и град. 4 и 5 мая в Краснодарском крае обещают дождь и град.

На побережье Чёрного моря в ближайшие дни всего +13...+18 градусов, и лишь 5 мая будет +26 в районе Сочи. В Симферополе 9 Мая +17.

На Урале новая неделя обещает быть жаркой: +24...+28 градусов тепла без осадков. В Красноярске в начале недели +18...+20, а вот 9 Мая может похолодать до +9 градусов. Будет облачно, с дождями.

Во Владивостоке от 13 до 15 тепла вплоть до 9 Мая без осадков.

Ранее синоптики рассказали об улучшении погоды на северо-западе России к 9 Мая.