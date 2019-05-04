Организатор массового убийства в Мексике оказался нефтяником-наркоторговцем

Предполагаемый организатор бойни на семейном празднике в мексиканском городе Минатитлан в штате Веракрус, жертвами которого стали 13 человек, включая младенца, оказался работником нефтяной госкомпании Pemex и привлекался ранее к суду за торговлю наркотиками. Об этом сообщает портал Excelsior.

По информации журналистов, подозреваемый был задержан без единого выстрела в момент, когда выходил с территории промышленного комплекса "Пахаритос", принадлежащего Pemex. При этом сообщается, что работал он там абсолютно официально.

Согласно предварительным данным, в свободное от основной работы время мужчина по прозвищу Лысый занимался также продажей наркотиков, из-за чего у него периодически возникали конфликты с простыми мексиканцами.

Один из таких конфликтов мужчина и решил "уладить", вместе с сообщниками и оружием приехав на семейный праздник в одно из заведений города. Преступники зашли в заведение, попросили пригласить к ним владельца, а после этого открыли огонь по присутствующим.