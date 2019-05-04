В Таиланде началась церемония коронации Рамы Х

Официальная церемония водружения короны ранее была отложена для проведения траурных мероприятий по случаю кончины предыдущего тайского монарха.

В Бангкоке началась церемония коронации короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна (Рамы Х). Согласно традиции, в резиденции Чакрабат Биман должен пройти ритуал королевского очищения, или Сонг муратха бхисек, во время которого состоится омовение короля водой из пяти рек и четырёх озёр страны, а также 100 источников из 77 провинций королевства. Вся используемая вода была заранее освящена буддийскими монахами.

Следующим этапом церемонии коронации станет процесс помазания в тронном зале Байсала Даксин. После этого Его Величество отправится к трону Бхадрапитха и сядет под девятиярусным зонтом. На этом месте главный брамин должен вручить Раме Х королевскую золотую пластину с полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты наивысшей власти.

После официального придания статуса короля Рама Х впервые озвучит свой королевский приказ. Также он проведёт встречу с членами королевской семьи, Тайного королевского совета, кабинета министров и высокопоставленными должностными лицами государства в тронном зале Амариндра Виничхая. После чего новый король отправится в храм Изумрудного Будды, чтобы объявить себя покровителем буддизма в Таиланде.

Официально же церемонию можно будет считать закрытой после принятия королевской резиденции Чакрабат Биман, что будет означать символическое заселение короля в жильё.

Напомним, король Таиланда Пхумипон Адульядет умер на 89-м году жизни 13 октября 2016 года в Бангкоке. Он правил страной почти 70 лет. Траур по погибшему монарху продлился год. Однако его наследник, кронпринц Маха Вачиралонгкорн, и после этого отказался быть коронованным, пояснив, что ему нужно больше времени на траур по отцу. На это время престол отошёл 96-летнему регенту Прему Тинсуланону.