Мощный взрыв прогремел на фабрике по производству пластика в США — видео

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Мощный взрыв прогремел на фабрике по производству пластика в США — видео

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Мощный взрыв прогремел в городе Уокиган, штат Иллинойс, США на фабрике по производству пластика. Об этом сообщает пресс-служба шерифа штата.

На кадрах, опубликованных пользователями в соцсетях, видно, что на место ЧП съехалось множество автомобилей экстренных служб: пожарные, скорая и полиция.

Данных о силе взрыва и пострадавших не сообщается, но на записи одного из очевидцев, находящегося на месте, дорога к предприятию усыпана неизвестными предметами, предположительно, элементами пластиковых изделий.

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