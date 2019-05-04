Мощный взрыв прогремел на фабрике по производству пластика в США — видео

Footage of explosion in #gurnee #specialtysilicones #waukegan #chicago pic.twitter.com/z9Z6Apar4A— Cesar E (@cmzesar) 4 мая 2019 г.
Мощный взрыв прогремел в городе Уокиган, штат Иллинойс, США на фабрике по производству пластика. Об этом сообщает пресс-служба шерифа штата.
На кадрах, опубликованных пользователями в соцсетях, видно, что на место ЧП съехалось множество автомобилей экстренных служб: пожарные, скорая и полиция.
Explosion on sunset in Waukegan il pic.twitter.com/uzyR3PkUZD— ClassyMatty (@DeshaunMatthew1) 4 мая 2019 г.
Данных о силе взрыва и пострадавших не сообщается, но на записи одного из очевидцев, находящегося на месте, дорога к предприятию усыпана неизвестными предметами, предположительно, элементами пластиковых изделий.
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