После инцидента с самолётом Boeing 737 госпитализирован 21 человек

21 человек был доставлен в больницу после инцидента с самолётом Boeing 737 в американском Джексонвилле. Об этом сообщает офис шерифа города на своей странице в "Твиттере".

— Все в хорошем состоянии, критических травм нет, — говорится в сообщении.

В офисе шерифа также добавили, что на месте инцидента работали свыше 80 полицейских. По факту начато расследование.

Как сообщал Лайф, самолёт авиакомпании Miami Air выполнял чартерный рейс с кубинского курорта Гуантанамо, где также находится база ВМС США. Сообщается, что все находившиеся на его борту 142 пассажира и члены экипажа выжили. Людей эвакуировали по крыльям воздушного судна.