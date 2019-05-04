Восемь человек стали жертвами циклона "Фани" в Индии

Мощнейший циклон "Фани", обрушившийся в пятницу на восточное побережье Индии, унёс жизни восьми человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что циклон пришёл со стороны Бенгальского залива и получил статус "экстремально сильного". Подобного не случалось с 1999 года, когда мощнейший удар стихии унёс жизни 10 тысяч человек. Правда, к сегодняшнему дню "Фани" значительно ослаб и был переведён в категорию "очень сильный".

Сейчас циклон движется вдоль индийского побережья в сторону Бангладеш, неся жителям региона проливные дожди, а скорость его ветра упала со 160 до 70–80 километров в час.

Ранее Лайф сообщал, что власти штата Орисса эвакуировали более миллиона жителей из опасных районов. В регионе были закрыты школы, госучреждения, серьёзно ограничено движение поездов и самолётов.