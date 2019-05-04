Момент взрыва на фабрике по производству пластика в США попал на видео

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Момент взрыва на фабрике по производству пластика в США попал на видео

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Опубликовано видео момента взрыва на фабрике по производству пластика в США. Кадры с камер наблюдения публикует WGN TV News на своей странице в "Твиттере".

Полицейские просят местных жителей не посещать Сансет-авеню, где произошёл взрыв, чтобы не мешать расследованию.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Как сообщалось ранее, дорога к предприятию после взрыва усыпана неизвестными предметами, предположительно, элементами пластиковых изделий.

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