Момент взрыва на фабрике по производству пластика в США попал на видео

An outdoor camera caught the moment an explosion went off at a Waukegan silicone plant Friday night pic.twitter.com/YRAVc4uR7H — WGN TV News (@WGNNews) 4 мая 2019 г.

Опубликовано видео момента взрыва на фабрике по производству пластика в США. Кадры с камер наблюдения публикует WGN TV News на своей странице в "Твиттере".

Полицейские просят местных жителей не посещать Сансет-авеню, где произошёл взрыв, чтобы не мешать расследованию.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Как сообщалось ранее, дорога к предприятию после взрыва усыпана неизвестными предметами, предположительно, элементами пластиковых изделий.