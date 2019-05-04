СК возбудил дело после инцидента с воздушным шаром в Крыму

Следователи изъяли оболочку и гондолу аэростата, а также документы на воздушное судно.

После инцидента в Феодосии, когда 12-летнюю девочку едва не унесло в открытое море, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Крыму.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

Следователи уже осмотрели места приземления воздушного шара, изъяты оболочка и гондола аэростата, а также документы на воздушное судно и на право управления им.

ЧП произошло 3 мая утром у села Журавки Кировского района республики. После приземления теплового аэростата инструктора и родителей девочки от удара выбросило за пределы корзины, а ребёнок остался внутри. Порывом ветра шар со школьницей унесло в сторону Чёрного моря. К счастью, туда он не долетел, а приземлился во дворе частного дома в Феодосии.