При взрыве на химзаводе в США пострадало четыре человека

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При взрыве на химзаводе в США пострадало четыре человека

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В результате взрыва на химическом заводе в американском городе Уокиган пострадало четыре человека. По данным газеты Chicago Tribune, они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Взрыв на фабрике по производству пластика был настолько мощным, что был слышен в нескольких соседних городах. Причины ЧП пока не установлены.

Ранее Лайф сообщал, что момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.

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