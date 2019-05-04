При взрыве на химзаводе в США пострадало четыре человека

Footage of explosion in #gurnee #specialtysilicones #waukegan #chicago pic.twitter.com/z9Z6Apar4A— Cesar E (@cmzesar) 4 мая 2019 г.
В результате взрыва на химическом заводе в американском городе Уокиган пострадало четыре человека. По данным газеты Chicago Tribune, они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
Explosion on sunset in Waukegan il pic.twitter.com/uzyR3PkUZD— ClassyMatty (@DeshaunMatthew1) 4 мая 2019 г.
Взрыв на фабрике по производству пластика был настолько мощным, что был слышен в нескольких соседних городах. Причины ЧП пока не установлены.
Ранее Лайф сообщал, что момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.
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