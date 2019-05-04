Синоптики пообещали сегодня в Москве до +17

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Синоптики пообещали сегодня в Москве до +17

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 Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Судя по последним прогнозам метеорологов, тепло наконец пришло в столицу надолго.

В эту субботу в Москве потеплеет до +17 °С. К вечеру столбик термометра опустится до + 11°С. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Также в Москве и области 4 мая ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Местами воздух прогреется до +18 °С. Ветер будет юго-западный — 4–9 м/с.

Всё это — следствие влияния атмосферного фронта, который пролегает у южных границ Подмосковья.

Судя по прогнозу синоптиков, тепло пришло в столичный регион надолго. Лайф уже рассказывал, что праздничная неделя завершится жарой и грозами.

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