Депутат Рады предположил, когда украинцы "снова станут братьями" для русских

По словам Ивана Крулько, Россия якобы неоднократно пыталась подорвать внутреннее устройство Незалежной, из-за чего она не может быть для неё страной-побратимом.

Депутат Верховной рады от партии "Батьковщина" Иван Крулько заявил, что украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России. Об этом парламентарий заявил в интервью телеканалу NewsOne.

Крулько добавил, что интересы Украины и России не сходятся по многим позициям. Он утверждает, что российская сторона якобы пытается "восстановить империю".

— Мы мечтаем быть независимыми и именно в этом наша идеологическая размерность, которая будет всегда между нами, — сказал он.

Парламентарий отмечает, что Россия якобы неоднократно пыталась подорвать внутреннее устройство Украины, из-за чего она не может быть для неё страной-побратимом.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из общего у Украины с Россией осталась только граница. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя его слова, напомнил, что две страны связывает многовековая история, а их граждан — тесные родственные связи, а в Раде заявили, что Украина и Россия имеют больше общего, чем только граница.