Корабль Dragon стартовал к МКС с мыса Канаверал во Флориде — видео

На борту аппарата находится 2,7 тонны груза для станции, включая материалы более чем для 200 проходящих на орбите экспериментов.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Dragon, который должен доставить груз на Международную космическую станцию (МКС), стартовала с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Трансляция запуска велась на сайтах НАСА и SpaceX.

Ракета выведет на орбиту корабль с 2,7 тонны груза для МКС, включая материалы более чем для 200 проходящих на орбите экспериментов в сфере здравоохранения, космической медицины и т.д. Ожидается, что Dragon прибудет на станцию 6 мая. На Землю он должен вернуться через месяц.

Dragon is on its way to the International Space Station! Capture by the @Space_Station crew set for early Monday morning pic.twitter.com/oGs4IrBW9h — SpaceX (@SpaceX) 4 мая 2019 г.

К слову, после прибытия Dragon к МКС количество пристыкованных к станции кораблей увеличится до шести. Сейчас там находится американский космический грузовой корабль Cygnus, а также по паре российских грузовиков "Прогресс" и кораблей "Союз".