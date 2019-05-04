Корабли России и Китая отработали спасение тонущего судна

Условно терпящим бедствие кораблём стало китайское спасательное судно "Шандондао".

Корабли Тихоокеанского флота России совместно с ВМС Народно-освободительной армии Китая на учениях "Морское взаимодействие — 2019" спасли терпящий бедствие корабль, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

С российских и китайских кораблей поднималась в небо палубная авиация для поиска и спасения людей. А к "терпящему бедствие" судну были направлены аварийно-спасательные группы.

— В этом элементе были задействованы вертолёт Ка-27пс и вертолёт Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота. Авиация ВМС Китая была представлена корабельными вертолётами Z-9C и Z-9D, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, что отряд кораблей ТОФ прибыл на учения в китайский порт Циндао в конце апреля. В рамках учений "Морское взаимодействие — 2019" корабли двух стран отработали отражение атаки с воздуха, совместную досмотровую операцию судов нарушителей и другие элементы.