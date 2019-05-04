В Крыму начались съёмки "Гардемаринов-4"

В приключенческой ленте исполнят роли Анна Семенович и Александр Панкратов-Чёрный.

Под Севастополем начались съёмки четвёртой части фильма "Гардемарины". Об этом сообщила в "Инстаграме" исполнительница одной из главных ролей Анна Семенович.

— Я очень благодарна судьбе за такой шанс и возможность реализовывать свои мечты, — отметила певица.

Судя по снимкам, в четвёртой части также снимаются Александр Панкратов-Чёрный и Анастасия Макеева. Ранее Лайф сообщал, что в кадре появятся Дима Билан и Михаил Боярский. Последний сыграет воскресшего шевалье де Брильи. Также участие в съёмках примет Александр Домогаров.

Режиссёром продолжения популярной исторической трилогии стала народная артистка РФ Светлана Дружинина, которая работала над предыдущими лентами. Сюжет четвёртой части, по её замыслу, будет развиваться вокруг событий Русско-турецкой войны в 1787 году.