"Последние герои". Анна Тройнина — о службе в санроте, расстрелах и снах о войне

Спустя 74 года ветеран сожалеет об одном — что не смогла встретить Поезд Победы на Белорусском вокзале.

Тройнина Анна Гаврииловна добровольно ушла на войну в мае 1942 года. Говорит, всегда рвалась на передовую. Потому и напросилась в санроту. Вспоминает, как с поля боя самостоятельно вытащила четырнадцать раненых солдат вместе с их оружием, оставлять которое по законам военного времени было запрещено.

Воевала на белорусском направлении. Трижды была ранена. Хладнокровно застрелила троих немцев, которые убили её сослуживца. После очередного ранения под Бобруйском её отправили в Москву. Мечтала дойти до Берлина. Ей до сих пор до слёз обидно, что не смогла встретить Поезд Победы на Белорусском вокзале.

Сейчас Тройниной 95 лет. Ветеран признаётся: она до сих пор то наступает, то отступает, то раненых спасает, но уже во сне.

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