СМИ узнали об "упущенном шансе" США настроить армию Венесуэлы против Мадуро

США могли бы получить поддержку от венесуэльских военных, если бы помогли одному из высокопоставленных генералов страны два года назад. Об "упущенном шансе" пишет Associated Press со ссылкой на экс-сотрудника Белого дома.
По словам инсайдера, в мае 2017 года глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес обращался в администрацию президента США с просьбой посодействовать в получении виз для членов его семьи. Трёхлетнему сыну высокопоставленного офицера была необходима операция на головном мозге в Бостоне.
Рассмотрение данного вопроса в Белом доме продолжалось несколько дней и сопровождалось дискуссиями. В итоге Эрнандесу было отказано, потому что Вашингтон не увидел смысла помогать члену социалистического правительства, которое он считал "коррумпированным и бандитским".
Автор статьи напомнил, что 2 мая Иван Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и глава Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону президента Николаса Мадуро, хотя ранее соглашались покинуть главу Боливарианской Республики. Журналист заключил, что помощь Эрнандесу помогла бы Дональду Трампу расположить к себе венесуэльских военных.
Ранее сообщалось, что Мадуро уволил с поста руководителя полиции страны Карлоса Переса Ампуэда.
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