Фестиваль "Жара" с участием российских артистов впервые прошёл в Дубае

Организаторы не исключают, что в следующем году мероприятие может состояться в Израиле, Турции, Майами или Казахстане.

Музыкальный фестиваль "Жара", участие в котором приняли российские артисты, впервые прошёл в Дубае (ОАЭ). Мероприятие проходило на пляже фешенебельного отеля Rixos, пишет РИА "Новости".

В "Жаре" принимали участие такие артисты, как Георгий Лепс, Валерия, Ольга Бузова, Леонид Агутин, украинская певица Maruv. Кроме того, фестиваль посетили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга, олимпийская чемпионка по спортивным танцам на льду Татьяна Навка.

Фестиваль был создан в 2016 году музыкантами Григорием Лепсом, Эмином Агаларовым, а также основателем "Русского радио" и премии "Золотой Граммофон" Сергеем Кожевниковым. Два года подряд он проходил в Баку. По словам Агаларова, ведутся переговоры с площадками в Израиле, Турции и Майами, а также с Казахстаном.

Заводить публику начали Валерия и Егор Крид, которые исполнили песню "Часики", затем пост принял Леонид Агутин, а весь пляж начал танцевать под "Тополиный пух" группы "Иванушки International". Хедлайнером вечера стал Григорий Лепс, который исполнил Show Must Go On и заставил выйти на танцпол даже самых утомлённых жарой.

Напомним, что в 2017 году на вечеринке фестиваля "Жара" к Ольге Бузовой на сцену выбежал голый мужчина.