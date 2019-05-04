Россиянам рассказали, как выбрать полезные и безопасные овощи и фрукты

Специалисты напоминают, что свежие и спелые плоды отличаются сильным и приятным запахом.

Перед сезоном созревания овощей, фруктов, ягод Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как выбрать наиболее свежие продукты, чтобы они принесли максимум пользы.

Специалисты просят граждан не покупать овощи и фрукты в местах неустановленной торговли, при необходимости требовать документы, которые подтвердят безопасность и качество продуктов. Сам продавец должен быть опрятным, иметь нагрудный фирменный знак с указанием наименования организации и ФИО продавца. Само место торговли — палатка, киоск, фургон или лоток — должно быть чистым.

Покупаемые плоды и корнеплоды должны иметь однородный цвет и не иметь повреждений. Стоит отказаться от овощей и фруктов с несвежим запахом, с повреждённой кожурой и тёмными пятнами.

Чтобы избежать отравлений и инфекционных заболеваний, руки перед едой и приготовлением пищи нужно обязательно мыть. Некоторые овощи и фрукты стоит мыть не просто под проточной водой, но необходимо ещё и потереть их щёткой. Хранить купленную еду стоит обязательно соблюдая необходимые условия.

Сегодня же ведомство выпустило отдельные советы, как избежать отравлений во время майских праздников.