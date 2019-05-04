Сибирячка сняла на видео умилительный момент поцелуя белых медвежат

В течение полутора минут животные успели и проникнуться нежностью к другу другу, и поругаться.

Жительница Новосибирска Анна Новикова опубликовала на своём ютуб-канале трогательное видео с двумя медвежатами из зоопарка. На нём один косолапый подходит к сестрёнке и всеми способами показывает свою нежность.

Медвежонок несколько раз "целует" сестру, а та сначала доброжелательно отвечает на его ласки. Но потом малышка почему-то начинает злиться и рычанием прогоняет братца.

В конфликт вмешивается медведица. Малыши успокаиваются и медвежонок снова с трепетной заботой прижимается к своей сестре.

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