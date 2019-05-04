Сибирячка сняла на видео умилительный момент поцелуя белых медвежат

Жительница Новосибирска Анна Новикова опубликовала на своём ютуб-канале трогательное видео с двумя медвежатами из зоопарка. На нём один косолапый подходит к сестрёнке и всеми способами показывает свою нежность.
Медвежонок несколько раз "целует" сестру, а та сначала доброжелательно отвечает на его ласки. Но потом малышка почему-то начинает злиться и рычанием прогоняет братца.
В конфликт вмешивается медведица. Малыши успокаиваются и медвежонок снова с трепетной заботой прижимается к своей сестре.
Ранее Лайф опубликовал видео с пандами, отправленными в Москву спецрейсом.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени